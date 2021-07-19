Ферстаппен сам виноват, Хэмилтон застал Макса врасплох. Оценки за Гран-при Великобритании

Десятый этап Формулы-1 — в сверхсубъективных оценках автора.

Шарль Леклер — 10

Монегаск блестяще квалифицировался, уверенно провёл спринт и в итоге получил шанс на победу — не хватило лишь трёх кругов. Тем не менее даже второе место для нынешней «Феррари» — великолепный результат, который позволяет команде держаться в борьбе за третье место в Кубке конструкторов. Леклер — главный герой прошедшего этапа.

Ландо Норрис — 9

Ландо провёл очередной уверенный уик-энд и мог бы подняться на подиум, если бы не заминка на пит-стопе — именно она стоила Норрису позиции относительно Валттери Боттаса. Лучшим из пилотов команд-середняков британец в этот раз не стал, но и «Макларен» уступал в скорости «Феррари».

Фернандо Алонсо — 9

Седьмое место — лучший финиш Алонсо после Баку. В пятницу «Альпин» не смогла пройти в третий сегмент, но Фернандо рискнул проехать спринт на «софте» и за счёт блестящего старта отыграл четыре позиции. Прорваться ещё выше в воскресенье шансов не было: «Мерседес», «Феррари» и «Макларен» были быстрее.

Льюис Хэмилтон — 8

После рестарта британец проехал великолепную гонку и был намного быстрее всего пелотона, что и позволило догнать Леклера и опередить его. Но Гран-при Великобритании мог бы закончиться для Хэмилтона сходом, если бы после столкновения с Ферстаппеном не было бы остановки на красные флаги. Впрочем, ваш автор вины Льюиса в столкновении с Максом не видит — это был смелый и неожиданный манёвр, который застал лидера гонки врасплох. Только так можно победить соперника на более быстрой машине.

Даниэль Риккардо — 7,5

В этот уик-энд австралиец держался в кокпите намного увереннее, чем по ходу недавних Гран-при. Риккардо лишь две тысячных уступил Норрису в квалификации (и всё равно остался недоволен!), отыграл одну позицию в спринте, а после схода Ферстаппена вышел на пятое место — так высоко в этом году Дэн ещё не финишировал.

Макс Ферстаппен — 7,5

У Макса была доминирующая машина, и, хотя он упустил поул, в короткой гонке «Ред Булл» удалось отыграться. Но на старте основного заезда Ферстаппен не смог уехать от Хэмилтона (в отличие от Леклера, например), чем поставил себя под угрозу атаки на первом круге — после неё гонка Макса и закончилась. Перед «Копсом» Ферстаппен видел, что Хэмилтон бросился внутрь, но всё равно вошёл в поворот очень агрессивно, оставив минимум места. На фоне 33 очков преимущества в чемпионате в этом эпизоде стоило бы отработать консервативнее — на кону стояли семь очков, а Макс в итоге проиграл Льюису 25.

Лэнс Стролл — 7

Проблемы в пятничной тренировке отбросили канадца в первый сегмент квалификации, но он уверенно отыгрался в воскресенье и к четвёртому кругу длинной гонки был восьмым. Эту позицию Стролл удержал до финиша и повторил свой лучший результат сезона.

Пьер Гасли — 7

На скоростных трассах «Альфа Таури» чувствует себя не так комфортно, и потому для Пьера Гасли уик-энд получился весьма сложным: 12-е место в квалификации, старт с 11-й позиции и прорыв на девятое место после длинного стартового отрезка. Увы, за шесть кругов до финиша у Гасли возник прокол — дополнительный пит-стоп выбил гонщика из топ-10.

Карлос Сайнс — 6,5

После столкновения с Расселлом в спринте Сайнсу пришлось отыгрываться в воскресной гонке, но всё пошло не по плану ещё до этого инцидента, когда Карлос слабо провёл третий сегмент и оказался на решётке только девятым. В конце концов испанец стал шестым, но в этот уик-энд он должен был опережать хотя бы один «Макларен», однако весь конец недели оставался позади обоих.

Эстебан Окон — 6,5

После двух катастрофических Гран-при француз возвращает уверенность, но по-прежнему выступает на порядок слабее Алонсо. В квалификации Окон проиграл напарнику совсем немного и даже отыграл три места в спринте, однако на длинной дистанции темпа хватило лишь на девятое место — позади лишь более медленные «Альфа Таури», «Альфа Ромео» и «Уильямсы».

Джордж Расселл — 6,5

Британец вновь совершил чудо в квалификации и завоевал свой лучший результат в составе «Уильямса», но буквально всё после этого пошло наперекосяк. Слабый старт в спринте, контакт с Сайнсом, штраф в три позиции, слабый старт в воскресенье — после восьмого места в квалификации Расселл оказался отброшен на 14-е.

Валттери Боттас — 6

Весь уик-энд финн был на шаг позади Хэмилтона. Валттери не смог воспользоваться слипстримом в квалификации и проехал не самый лучший круг, рискованный старт в спринте на «софте» ничего не дал, а в основном заезде Боттас едва не проиграл Ландо Норрису на «Макларене». 15 очков он команде принёс, но вряд ли такие выступления убедят Тото Вольфа продлить с гонщиком контракт.

Юки Цунода — 6

Японский дебютант набирает очки уже в третий раз в пяти последних гонках, но поблагодарить за это он должен расступавшихся перед ним соперников. В квалификации Цунода вновь вылетел в первом сегменте, уступив Гасли более 0,4 секунды, а потом пропустил Латифи на старте спринта. В гонке Юки провёл очень длинный первый отрезок и справился с резиной, однако без проблем Гасли, Райкконена и Переса десятого места у Цуноды не было бы.

Никита Мазепин — 6

Во второй раз в сезоне россиянин опережает на финише Мика Шумахера, и эта гонка была, пожалуй, лучшей для Никиты в этом сезоне. Мазепин вновь проиграл в квалификации, но весь первый отрезок держался позади напарника, позже него совершил пит-стоп и провёл красивый обгон по внешней траектории «Вэйла». Верим, что вторая половина сезона пройдёт в этом же стиле.

Мик Шумахер — 6

Немец по-прежнему опережает Мазепина в квалификации, но в гонке Мик пропустил неожиданную атаку напарника и уже не сумел отыграться. Шумахер уверенно смотрится на одном быстром круге, но в непосредственной борьбе колесо в колесо сын Михаэля пока не так хорош.

Антонио Джовинацци — 5,5

Итальянец очень средне выступил во втором сегменте, заняв 14-е место, а затем потерял ещё одну позицию в спринте. В «Альфа Ромео» попытались отыграть что-то за счёт длинного первого отрезка, но в итоге пропустили ещё и Расселла. За счёт проблем других гонщиков Джовинацци на финише оказался 13-м, но от первой десятки Антонио был бесконечно далёк.

Кими Райкконен — 5

Финн стал одним из героев субботы, как и Алонсо, отыграв четыре позиции на мягких шинах. Успех в спринте принёс Кими лучшую стартовую позицию в сезоне, а на первом круге ветеран и вовсе прорвался на девятое место. Затем, увы, Райкконена начали опережать другие пилоты, а в концовке Кими и вовсе развернуло — правда, из топ-10 он к тому моменту уже выпал.

Николас Латифи — 4

В первом сегменте квалификации Латифи проиграл Расселлу 0,6 секунды и, разумеется, в очередной раз выбыл уже в первом сегменте, а на старте воскресной гонки пропустил Мика Шумахера и первые круги боролся с ним. Больше соперников у Николаса не было, но из-за проблем и сходов в других командах он финишировал 14-м — и опередил Никиту Мазепина в общем зачёте по дополнительным показателям.

Себастьян Феттель — 3

Себ времён «Феррари» возвращается? Феттель очень неплохо квалифицировался, отыграл две позиции в спринте, а на старте воскресной гонки прорвался на шестое место — это мог бы быть выдающийся триумф немца. Но на непрогретых после рестарта шинах Себ допустил ошибку новичка, откатился в конец пелотона и в конце концов сошёл с дистанции, опередив лишь пару «Хаасов».

Серхио Перес — 2

В этот уик-энд в распоряжении Чеко была лучшая машина в пелотоне, легко опередившая «Мерседес» в спринте. Но вот в руках мексиканца этот автомобиль оказался ни на что не способен. Более 0,6 секунды отставания от Макса в квалификации, вылет на пустом месте в короткой гонке и последовавший старт с пит-лейна оставляли шанс набрать хоть какие-нибудь очки, но в интересах «Ред Булл» Серхио заехал на дополнительный пит-стоп и поехал за быстрейшим кругом, чтобы отобрать у Хэмилтона хотя бы один балл. Если бы не последнее, поездка Переса на Гран-при Великобритании получилась бы абсолютно пустой тратой денег.