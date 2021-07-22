Источник: Боттас ведёт переговоры с «Альфа Ромео»

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас может продолжить карьеру в «Альфа Ромео», сообщает Motorsport-Total. По информации источника, менеджмент финна уже провёл переговоры со швейцарской командой по поводу места на сезон-2022. Ожидается, что Боттас может заменить в составе команды соотечественника Кими Райкконена.
Валттери уже работал с руководителем швейцарской команды Фредериком Вассёром в 2011 году в серии GP3, что также может посодействовать соглашению.
Ранее сообщалось, что с 2022 года «Альфа Ромео» больше не будет зависеть от «Феррари» при выборе пилотов, а значит, Фредерик Вассёр сможет самостоятельно принимать решение. Тем не менее команда может заменить обоих гонщиков. Кандидатом на вторую потенциальную вакансию в команде считается Роберт Шварцман.
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