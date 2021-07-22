Р. Шумахер допустил, что Лоуренс Стролл может бросить «Астон Мартин» из-за потери интереса

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер допустил, что канадский бизнесмен Лоуренс Стролл, являющийся владельцем команды «Астон Мартин», может потерять интерес к команде и оставить проект.

«Лоуренс Стролл принял умное решение, вложившись в «Астон Мартин». Однако не стоит забывать, что с командой к нему перешли сотрудники. За один день из коровы не сделаешь тигра. Я слышал, что в коллективе есть много внутренних проблем: некоторым инженерам не нравится, что Стролл приглашает новых людей.

Боюсь, если проект не начнёт давать плоды, Стролл потеряет интерес к команде и откажется от проекта», — приводит слова Шумахера Bild.



Ранее Лоуренс поделился мнением о своём сыне, пилоте Лэнсе Стролле. По его словам, он никогда не сомневался в таланте Лэнса.