Р. Шумахер допустил, что Лоуренс Стролл может бросить «Астон Мартин» из-за потери интереса
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер допустил, что канадский бизнесмен Лоуренс Стролл, являющийся владельцем команды «Астон Мартин», может потерять интерес к команде и оставить проект.
«Лоуренс Стролл принял умное решение, вложившись в «Астон Мартин». Однако не стоит забывать, что с командой к нему перешли сотрудники. За один день из коровы не сделаешь тигра. Я слышал, что в коллективе есть много внутренних проблем: некоторым инженерам не нравится, что Стролл приглашает новых людей.
Боюсь, если проект не начнёт давать плоды, Стролл потеряет интерес к команде и откажется от проекта», — приводит слова Шумахера Bild.
Ранее Лоуренс поделился мнением о своём сыне, пилоте Лэнсе Стролле. По его словам, он никогда не сомневался в таланте Лэнса.
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