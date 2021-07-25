Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Хаас» планирует решить проблему с гоночным креслом Мика Шумахера к Гран-при Венгрии

«Хаас» планирует решить проблему с гоночным креслом Мика Шумахера к Гран-при Венгрии
Аудио-версия:
Комментарии

«Хаас» планирует решить проблему с креслом на болиде пилота команды Мика Шумахера к следующей гонке Формулы-1 на Гран-при Венгрии. Об этом сообщил глава «Хааса» Гюнтер Штайнер. Ранее Мик выражал недовольство по этому поводу, заявляя, что сидит в изогнутом положении.

«С Миком мы уже разговаривали по этому поводу и вместе посмеялись над сложившейся ситуацией. Конечно, всё будет готово к этапу в Венгрии. Там с его сиденьем всё должно быть в порядке», — приводит слова Штайнера Autosport.

На Гран-при Великобритании Мик финишировал на 18-й позиции. Его напарник, россиянин Никита Мазепин, стал 17-м. Победу одержал Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». На первом круге Хэмилтон столкнулся с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, после чего голландца госпитализировали.

Новость по теме
Мик Шумахер проехал на болиде, на котором его отец дебютировал в Формуле-1 30 лет назад
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021