«Хаас» планирует решить проблему с гоночным креслом Мика Шумахера к Гран-при Венгрии

«Хаас» планирует решить проблему с креслом на болиде пилота команды Мика Шумахера к следующей гонке Формулы-1 на Гран-при Венгрии. Об этом сообщил глава «Хааса» Гюнтер Штайнер. Ранее Мик выражал недовольство по этому поводу, заявляя, что сидит в изогнутом положении.



«С Миком мы уже разговаривали по этому поводу и вместе посмеялись над сложившейся ситуацией. Конечно, всё будет готово к этапу в Венгрии. Там с его сиденьем всё должно быть в порядке», — приводит слова Штайнера Autosport.



На Гран-при Великобритании Мик финишировал на 18-й позиции. Его напарник, россиянин Никита Мазепин, стал 17-м. Победу одержал Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». На первом круге Хэмилтон столкнулся с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, после чего голландца госпитализировали.

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