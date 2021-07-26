Фернандо Алонсо — о своём 40-летии: побреюсь, и вы перестанете меня спрашивать про возраст

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо в очередной раз ответил на вопрос о влиянии возраста на мотивацию и выступление в Формуле-1. Испанцу исполнится 40 лет перед Гран-при Великобритании.
«Каково будет выступать 40-летним? Я не ожидаю каких-либо изменений. Я побреюсь, тогда вы не будете спрашивать меня про возраст. Это утомительно.
Пойду в солярий, у меня будет загар, побреюсь и буду выглядеть очень молодо. Это будет обычная гонка, никаких изменений, я чувствую себя хорошо.
После инцидента в начале года первые гонки были стрессовыми, нелегко вернуться в Формулу-1. Меня беспокоила моя челюсть, плечо. У меня были небольшие травмы, но сейчас я на 200% в форме.
Следующая неделя — лишь очередные числа. Я съем немного торта, но в остальном уик-энд будет обычным. Я чувствую себя на 25. Неважно, что гласит мой паспорт, у меня другие ощущения», — цитирует Алонсо Grandprix247.
- 26 июля 2021
-
00:35
- 25 июля 2021
-
22:47
-
22:10
-
21:36
-
20:46
-
19:25
-
17:30
-
17:14
-
13:35
-
12:45
-
11:17
-
10:38
-
00:59
- 24 июля 2021
-
23:58
-
22:55
-
21:59
-
21:01
-
19:50
-
18:17
-
17:56
-
17:06
-
15:46
-
13:57
-
13:24
-
12:21
-
11:18
-
10:37
-
00:53
- 23 июля 2021
-
23:06
-
21:54
-
20:58
-
19:55
-
19:04
-
17:48
-
17:15