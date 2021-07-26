Фернандо Алонсо — о своём 40-летии: побреюсь, и вы перестанете меня спрашивать про возраст

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо в очередной раз ответил на вопрос о влиянии возраста на мотивацию и выступление в Формуле-1. Испанцу исполнится 40 лет перед Гран-при Великобритании.

«Каково будет выступать 40-летним? Я не ожидаю каких-либо изменений. Я побреюсь, тогда вы не будете спрашивать меня про возраст. Это утомительно.

Пойду в солярий, у меня будет загар, побреюсь и буду выглядеть очень молодо. Это будет обычная гонка, никаких изменений, я чувствую себя хорошо.

После инцидента в начале года первые гонки были стрессовыми, нелегко вернуться в Формулу-1. Меня беспокоила моя челюсть, плечо. У меня были небольшие травмы, но сейчас я на 200% в форме.

Следующая неделя — лишь очередные числа. Я съем немного торта, но в остальном уик-энд будет обычным. Я чувствую себя на 25. Неважно, что гласит мой паспорт, у меня другие ощущения», — цитирует Алонсо Grandprix247.