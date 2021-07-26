Ф-1 показала реакцию комментаторов разных стран на столкновение Ферстаппена и Хэмилтона

В «инстаграме» Формулы-1 появился новый ролик, в котором показано, как комментаторы в различных странах восприняли инцидент, случившийся в начале Гран-при Великобритании, когда столкнулись пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На видео представлены реакции комментаторов из Нидерландов, Италии, Польши и других стран.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Формулы-1.
Уже во время первого круга Ферстаппен и Хэмилтон устроили жёсткую борьбу, которая привела к контакту в повороте. В результате Ферстаппен улетел в стену и сошел с дистанции. Врачи отправили голландца в больницу, но обошлось без серьёзных травм, его в итоге выписали в тот же день.
Хэмилтону дали 10-секундный штраф, но он всё равно выиграл домашнюю гонку.
При этом в «Ред Булл» и «Мерседесе» не согласились с наказанием Хэмилтона. В «Ред Булл» посчитали его недостаточно жёстким и даже смешным. А в «Мерседесе» полагают, что Льюис не заслуживал штрафа вовсе.
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