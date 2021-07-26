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Алонсо рассказал, что делает Ферстаппена особенным пилотом

Алонсо рассказал, что делает Ферстаппена особенным пилотом
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо сравнил гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл». По мнению 39-летнего испанца, Хэмилтону не хватает харизмы, которой обладает его конкурент.

«Речь не только о победах, ведь Ферстаппен ещё не стал чемпионом мира. Но он может «раскрасить» всю трассу. Даже в прошлом сезоне, когда я не выступал, я включал телевизор, чтобы посмотреть, как он выступает.

Он был единственным, кто мог сделать что-то особенное. Мы знали, что Боттас не будет беспокоить Хэмилтона, а Льюис выиграет, если ничего не произойдёт. Но Ферстаппен, вау. Фактор харизмы очень важен», — цитирует Алонсо GrandPX.

Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов. Он опережает Хэмилтона на восемь баллов.

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