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Хэмилтон и «Мерседес» запустили программу, направленную на расовое разнообразие в Ф-1

Хэмилтон и «Мерседес» запустили программу, направленную на расовое разнообразие в Ф-1
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Пресс-служба «Мерседеса» совместно с пилотом команды Льюисом Хэмилтоном сообщила о запуске новой программы «Зажигание». Её цель — обеспечить более разнообразное расовое представительство в автоспорте. Благотворительная программа будет способствовать появлению в автоспорте большего количества темнокожих. Она будет действовать в Великобритании, авторы обещают финансово поддерживать талантливых гонщиков и специалистов, которые хотят попасть в автоспорт.

Программа будет финансироваться за счёт фонда, созданного Хэмилтоном и «Мерседесом».

«Мерседес» уже давно поддерживал мои амбиции и желание обеспечить расовое разнообразие в автоспорте. Я очень рад, что мы вместе запускаем этот проект, направленный на достижение поставленной цели. Уверен, что наша программа приведёт к реальным результатам. Я уже 15 лет являюсь одним из немногих темнокожих, кто работает в Формуле-1. Горжусь, что моя работа может изменить это», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.

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