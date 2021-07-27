Хэмилтон и «Мерседес» запустили программу, направленную на расовое разнообразие в Ф-1

Пресс-служба «Мерседеса» совместно с пилотом команды Льюисом Хэмилтоном сообщила о запуске новой программы «Зажигание». Её цель — обеспечить более разнообразное расовое представительство в автоспорте. Благотворительная программа будет способствовать появлению в автоспорте большего количества темнокожих. Она будет действовать в Великобритании, авторы обещают финансово поддерживать талантливых гонщиков и специалистов, которые хотят попасть в автоспорт.
Программа будет финансироваться за счёт фонда, созданного Хэмилтоном и «Мерседесом».
«Мерседес» уже давно поддерживал мои амбиции и желание обеспечить расовое разнообразие в автоспорте. Я очень рад, что мы вместе запускаем этот проект, направленный на достижение поставленной цели. Уверен, что наша программа приведёт к реальным результатам. Я уже 15 лет являюсь одним из немногих темнокожих, кто работает в Формуле-1. Горжусь, что моя работа может изменить это», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.
- 27 июля 2021
-
13:54
-
12:30
-
11:22
-
10:32
-
09:25
-
00:14
-
00:04
- 26 июля 2021
-
23:02
-
22:01
-
20:59
-
19:52
-
18:22
-
17:28
-
17:05
-
16:16
-
15:43
-
14:02
-
13:00
-
11:43
-
10:28
-
09:08
-
00:35
- 25 июля 2021
-
22:47
-
22:10
-
21:36
-
20:46
-
19:25
-
17:30
-
17:14
-
13:35
-
12:45
-
11:17
-
10:38
-
00:59
- 24 июля 2021
-
23:58