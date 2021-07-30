Гасли — о возвращении в «Рел Булл»: это зависит от Переса

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался о своих шансах вернуться в «Ред Булл» в следующем году. По мнению Гасли, многое в этом вопросе будет зависеть от выступлений пилота австрийской команды Серхио Переса.

«У Макса есть контракт на следующий год. У Серхио однолетнее соглашение. Посмотрим, как всё сложится. Я почти уверен, что получу ответы во время летних каникул или сразу после них. В «Ред Булл» хотят, чтобы лидер «Альфа Таури» толкал команду вперёд. Это я и пытался делать. И сейчас, как мне кажется, у нас сложились прекрасные рабочие отношения.



Конечно, любому пилоту хочется сидеть за рулём лучшей машины и бороться за лучшую позицию. Но сейчас я сосредоточен лишь на выступлениях и стараюсь готовиться к каждой гонке. В настоящее время всё в руках «Ред Булл»: хотят ли они, чтобы я сделал шаг вперёд, или же довольны нынешней парой пилотов. Всё зависит от того, как выступит Серхио и каким они видят будущее «Альфа Таури», — приводит слова Гасли RaceFans.



Напомним, в 2019 году Гасли начинал сезон в составе «Ред Булл». После неудачной первой половины чемпионата его вернули в «Торо Россо» (нынешняя «Альфа Таури»), место Пьера досталось Александеру Албону. Последний провалил минувший сезон и в нынешнем сезоне стал лишь резервистом австрийской команды.