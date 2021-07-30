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Льюис Хэмилтон написал пост, посвящённый 24 годам сотрудничества с «Мерседесом»

Льюис Хэмилтон написал пост, посвящённый 24 годам сотрудничества с «Мерседесом»
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на своей странице в «Инстаграме» разместил новый пост. Его он посвятил своей команде, сотрудничество с которой ведёт уже 24 года.

«Я работаю с «Мерседесом» вот уже 24 года. И могу сказать, что команда всегда поддерживала меня. Помню гонки в Португалии на чемпионате мира по картингу. Тогда мне было 15 лет, и я только мечтал, что однажды буду участвовать в гонках Формулы-1 за «Мерседес».

Я так горжусь ростом в коллаборации с этим брендом. «Мерседес» — настоящий лидер в мире роскошных автомобилей, но при этом остаётся самым быстрым и технически продвинутым. Вместе мы становимся только лучше», — написал Хэмилтон на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Хэмилтона в «Инстаграме».

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