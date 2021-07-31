В Венгрии ответили Хэмилтону, заявившему о недопустимости местного ЛГБТ-закона

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга отреагировала на заявление пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона относительно прав ЛГБТ-сообщества в стране. Перед Гран-при Венгрии Хэмилтон написал сообщение, где подверг критике власти Венгрии за закон о ЛГБТ.



«Хотел бы выразить поддержку всем пострадавшим от закона правительства против ЛГБТ-сообщества. Для власти недопустимо, трусливо и ошибочно принимать такой закон», — писал ранее Хэмилтон в своём «инстаграме».



«С сожалением могу констатировать, что Льюис Хэмилтон присоединился к тем, кто производит фейковые новости в отношении нашего закона о защите детей. Я могу лишь предложить Льюису Хэмилтону прочитать этот закон. Сапожник должен заниматься изготовлением сапог, а гонщик Формулы-1 — управлять машиной», — написала Варга на своей странице в «Фейсбуке».



Парламент Венгрии принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма среди лиц моложе 18 лет.