Руководитель «Альфа Таури» высказался о будущем Гасли и Цуноды

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост заявил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с пилотами команды Пьером Гасли и Юки Цунодой и в следующем сезоне.



«Надеюсь, что Пьер Гасли и Юки Цунода останутся с ними и в следующем году, и мы продолжим наше сотрудничество. Оба гонщика достаточно уверены в себе, и я не вижу причин что-либо менять в составе во время летних каникул.

Пьер проделывает фантастическую работу, а Юки — новичок, он тоже хорошо справляется. Он должен набираться опыта и ещё многому научиться. Так всегда бывает с молодыми пилотами. Без риска здесь никак. Могу сказать, что Юки быстро учится. Порой он слишком мотивирован, но не следует забывать, что многое для него здесь в новинку», — приводит слова Тоста Crash.net.