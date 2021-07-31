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Марко: своими играми Хэмилтон заработал себе прекрасный концерт свистунов

Марко: своими играми Хэмилтон заработал себе прекрасный концерт свистунов
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал поведение британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в концовке квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1, когда британец заставил замедлиться на прогревочном круге Макса Ферстаппена и Серхио Переса.

«Мы знали, что Хэмилтон был очень-очень быстр. Мы думали, что сможем по крайней мере догнать Боттаса на второй попытке. Но Хэмилтон не позволил Максу показать быстрый результат, сыграв в игры, которыми заработал себе прекрасный концерт свистунов.

Перес? К счастью, эта ситуация изменила не слишком много. Это просто обычные игры. Со спортивной точки зрения я не считаю, что это правильно, но мы должны принять подобное к сведению», — приводит слова Марко GPBlog со ссылкой на ServusTV.

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