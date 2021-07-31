Штайнер раскритиковал Мика Шумахера за аварию в третьей тренировке

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер раскритиковал Мика Шумахера за большое количество аварий в последних пяти гонках.



«В последних пяти гонках у Мика было немало крупных инцидентов, не каких-то разворотов, а аварий. Это стоит нам больших денег, причём мы не получаем никакой пользы от случившегося. Пока нельзя сказать, что эти аварии создают серьёзную угрозу нашему бюджету. Но такими темпами мы можем оказаться в ситуации, когда придётся принимать жёсткие меры.



Наши пилоты совершают много ошибок. Хотя, мне не стоит говорить во множественном числе — в последних гонках Никита выступает прекрасно и бережёт машину. С Миком другая ситуация, и нам нужно исправить её в лучшую сторону как можно скорее.



Молодым пилотам нужно объяснять, что они должны всегда думать о риске и оценивать, оправдан ли он. У нас есть планы по трате денег. А из-за аварий и приходится менять. Так что не стоит рисковать в третьей тренировке», — приводит слова Гюнтера Штайнера Motorsport.