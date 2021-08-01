Вассёр сообщил, когда «Альфа Ромео» определится с парой пилотов на следующий сезон

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр сообщил, что команда определится с пилотами на следующий сезон в сентябре.

«Такие вопросы решаю не я один. Решения принимаются всей командой. Но, думаю, к сентябрю мы узнаем, кто окажется за рулем. Может ли к нам перейти Боттас? Это лишь чьи-то предположения. Всем придётся подождать до сентября. Наш проект интересен для всех гонщиков, которые присутствуют на рынке», — приводит слова Вассёра GrandPX.news.

В нынешнем сезоне «Альфа Ромео» два раза попадала в очки и идёт восьмой в Кубке конструкторов.

Напомним, что в настоящее время на стационарной трассе «Хунгароринг» под Будапештом проходит гонка одиннадцатого этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Венгрии.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Венгрии — 2021. Онлайн-трансляция гонки.