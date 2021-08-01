Алонсо признан гонщиком дня на Гран-при Венгрии Формулы-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Венгрии Формулы-1 на стационарной трассе «Хунгароринг». Больше всего голосов получил пилот «Альпин» Фернандо Алонсо, представляющий Испанию. После старта с девятого места Алонсо долгое время шёл четвёртым и несколько кругов красиво оборонялся от атак Льюиса Хэмилтона. Из-за этого британец потерял много времени и лишился шанса побороться за победу.
На подиум Гран-при Венгрии Формулы-1 поднялись представляющий «Альпин» победитель гонки Эстебан Окон, немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель и британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин в своей одиннадцатой гонке в Формуле-1 сошёл из-за столкновения на пит-лейне с Кими Райкконеном.
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