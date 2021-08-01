Хэмилтон обошёл Ферстаппена в зачёте пилотов, «Уильямс» набрал первые очки

В Венгрии завершился очередной этап Формулы-1. Победителем Гран-при Венгрии стал пилот «Альпин» Эстебан Окон. Успешно сложилась гонка для пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Заняв третье место, он сумел опередить в общем зачёте пилотов представителя «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Теперь соперников разделяют 7 баллов.
Больше изменений в топ-3 не произошло. Пилот «Макларена» Ландо Норрис хоть и сошёл с дистанции, но остался на третьем месте, так как гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас также досрочно завершил гонку. Именно Боттас стал причиной схода обоих пилотов, врезавшись на старте в Норриса.
Первые очки в сезоне набрали гонщики «Уильямса». Николас Латифи набрал четыре очка, а Джордж Расселл — два.
В Кубке Конструкторов «Мерседес» также вышел в лидеры. Теперь команда опережает «Ред Булл» на 10 очков. Кроме того, «Альпин» после триумфа Окона вырвался сразу на пятое место.
Формула-1. Общий зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 190 очков
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 183
3. Ландо Норрис («Макларен») — 113
4. Валттери Боттас («Мерседес») — 107
5. Серхио Перес («Ред Булл») — 104
6. Шарль Леклер («Феррари») — 80
7. Карлос Сайнс-младший («Феррари») — 80
8. Даниэль Риккардо («Макларен») — 50
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 48
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 47
11. Эстебан Окон («Альпин») — 39
12. Фернандо Алонсо («Альпин») — 36
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 18
14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 16
15. Николас Латифи («Уильямс») — 4
16. Джордж Расселл («Уильямс») —2
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1
19. Мик Шумахер («Хаас») — 0
20. Никита Мазепин («Хаас») — 0.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» — 297 очков
2. «Ред Булл» — 287
3. «Макларен» — 163
4. «Феррари» — 160
5. «Альпин» — 75
6. «Астон Мартин» — 66
7. «Альфа Таури» — 63
8. «Уильямс» — 6
9. «Альфа Ромео» — 2
10. «Хаас» — 0.
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