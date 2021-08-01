Ферстаппен рассказал, с какими повреждениями машины он проехал целую гонку

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свой финиш лишь на десятом месте в гонке Гран-при Венгрии Формулы-1. На старте гонки болид Ферстаппена был серьёзно повреждён после ошибки Валттери Боттаса, который снёс Ландо Норриса в «Ред Булл» голландского пилота.

«У меня не было целого бока машины. Ещё было повреждено днище, так что пилотировать, если честно, было почти невозможно. Я всё равно старался по максимуму и набрал одно очко. Ну, хоть что-то — но это не то, чего ты хочешь.

Такие моменты просто разочаровывают. Я знаю, что после паузы вновь буду на месте и выложусь по максимуму. Конечно, я надеюсь, что моя машина будет конкурентоспособной. Мы выясним это», — приводит слова Ферстаппена BBC.