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Окон прокомментировал первую победу в Формуле-1

Окон прокомментировал первую победу в Формуле-1
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Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал первую победу в карьере в Формуле-1. Окон выиграл гонку Гран-при Венгрии, сдержав позади пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля.

«Такие классные ощущения! У нас в этом сезоне были сложные моменты, но мы как команда вместе их преодолели. Сегодня мы оказались на фантастическом месте и выиграли! Что я могу сказать, это фантастика.

Также мои поздравления Фернандо, спасибо ему. Такой результат в том числе был возможен благодаря его сражениям. Это командная работа. Потрясающе работать с Фернандо, у нас с самого начала года очень сильный дуэт.

Это фантастический день. Большое спасибо моей команде за доверие, которое мне оказывали», — приводит слова Окона BBC.

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