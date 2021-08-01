Эстебана Окона вызвали к стюардам Гран-при Венгрии
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Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон вызван для объяснений к стюардам Гран-при Венгрии Формулы-1. После победы в сегодняшней гонке, ставшей для Эстебана первой в карьере, Окон не заехал на пит-лейн в закрытый парк, а по неясной причине проехал по стартовой прямой и припарковал болид на ней. Вероятно, Эстебан ошибочно решил, что победитель гонки должен оставить болид для празднований на стартовой прямой.
Таким образом, Окон нарушил инструкцию гоночного директора Формулы-1 насчёт процедур после финиша гонки.
Вместе с французским гонщиком на подиум Гран-при Венгрии Формулы-1 поднялись немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель, а также британский пилот Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес».
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