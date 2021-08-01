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Ферстаппен: меня снова выбил «Мерседес»

Ферстаппен: меня снова выбил «Мерседес»
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал ход Гран-при Венгрии, который он закончил на десятой позиции после аварии в первом повороте на первом круге гонки.

«Меня снова выбил „Мерседес“… Это точно не то, чего хотелось бы. Я потерял всю боковую часть машины, все закрылки в зоне бокового дефлектора. Кроме того, было повреждено днище. Честно говоря, было практически невозможно пилотировать. Я сделал всё, что мог, набрал одно очко. Лучше, чем ничего, но точно не то, чего хотелось бы.

В последнее время было много странных моментов, которые стоили нам большого количества очков. Соперники быстры, но мы никогда не сдаёмся. Сфокусируемся на нашей производительности и продолжим атаковать», — сказал Ферстаппена в эфире Sky Sports.

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