Феттелю грозит дисквалификация из-за нехватки топлива после финиша
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Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель близок к дисквалификации по итогам гонки Гран-при Венгрии Формулы-1. Во время технических проверок после финиша судьи выяснили, что в топливном баке болида Феттеля осталось менее одного литра топлива, пусть даже Себастьян остановился на трассе, не завершив круг возвращения в боксы. Согласно регламенту Формулы-1, если в баке оказалось меньше топлива, чем нужно для проверок, то гонщик должен быть дисквалифицирован.
Таким образом, Феттелю угрожает потеря второго места в гонке. Если немца исключат из протокола, то вторая позиция перейдёт к Льюису Хэмилтону, а третье место на подиуме достанется гонщику «Феррари» Карлосу Сайнсу. Финишировавший 11-м Кими Райкконен замкнёт топ-10.
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