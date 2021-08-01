Леклер — об аварии на старте: это была хорошая игра в боулинг

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер, представляющий Монте-Карло, прокомментировал аварию на старте гонки Гран-при Венгрии. Леклер сошёл дистанции, после того как в него сзади врезался пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл.



«Это была хорошая игра в боулинг. В такое воскресенье перед каникулами это дерьмо. Не знаю, как такое возможно. Честно, Стролл был в пяти или шести позициях позади. Я старался быть осторожным на первом круге, ведь знал, что в этот уик-энд у нас будет шанс. И в итоге после всего одного поворота я возвращаюсь в боксы. Это досадно.



Не хочу делать слишком быстрых выводов, но всё это выглядело как большая ошибка. Я даже не мог видеть Лэнса в своих зеркалах заднего вида», — приводит слова Леклера PlanetF1 со ссылкой на Sky Italia.

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