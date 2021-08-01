В «Ред Булл» боятся, что Ферстаппен и Перес оба получат штрафы до конца сезона

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о долгосрочных последствиях аварий на старте Гран-при Венгрии для пилотов его команды.

«Мы ещё проведём более подробную диагностику, но, согласно первоначальной информации, мотор с болида Переса больше нельзя использовать. Смогут ли теперь Макс и Серхио избежать штрафов за замены двигателей? Боюсь, это практически невозможно.



Это очень расстраивает «Хонду» — ведь эти ситуации вызваны не проблемами с надёжностью, а авариями, в которых мы не виноваты. Но страдать придётся им — как и нам в плане шасси», — приводит слова Хорнера Motorsport.

На Гран-при Венгрии гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас спровоцировал крупную аварию на первом круге. В итоге обе машины «Ред Булл» получили повреждения. Макс Ферстаппен в итоге пришёл на финиш десятым. Серхио Перес не сумел продолжить гонку.