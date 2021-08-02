Шумахер прокомментировал возможность побороться с Ферстаппеном во время Гран-при Венгрии

Пилот команды «Хаас» Мик Шумахер подвёл итоги Гран-при Венгрии.

«Мы не ожидали, что нам удастся финишировать впереди «Альфа Ромео», особенно после старта с последней позиции. Для нас 13-е место — вполне достойный результат. Сегодня мы даже могли претендовать на очки, но если быть откровенным, то машина пока не позволяет на это рассчитывать.

В любом случае, это был отличный опыт, так как я получил возможность сразиться с топ-пилотами и лидером чемпионата (Максом Ферстаппеном. — Прим. «Чемпионата»). Данная гонка значит очень многое для моего профессионального роста. Мы понимали, что это будет тяжёлая гонка, но в действительности всё сложилось отлично, особенно если учитывать насколько неудачно мы выступили в субботу. Первая часть сезона заканчивается на позитивной ноте», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».

На Гран-при Венгрии произошла крупная авария уже на первом круге. Валттери Боттас из «Мерседеса» столкнулся с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом. В итоге победу на Гран-при одержал пилот «Альпин» Эстебан Окон. Николас Латифи и Джордж Расселл заняли восьмое и девятое место соответственно. Российский напарник Шумахера Никита Мазепин не смог закончить гонку.