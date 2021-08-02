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Ален Прост — про Окона: теперь все понимают, что мы сделали правильный выбор

Ален Прост — про Окона: теперь все понимают, что мы сделали правильный выбор
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Советник команды «Альпин», четырёхкратный чемпион мира Ален Прост остался доволен работой команды на Гран-при Венгрии и первой победой Эстебана Окона.

«Я счастлив за Эстебана. У него трудно складывалась первая половина сезона, но, выиграв свой первый Гран-при, вы переходите в другое измерение. Теперь у него есть ценный опыт, сейчас он знает, что можно стартовать с восьмой строчки и выиграть гонку. Эта гонка поможет ему на будущих Гран-при. Эта победа стабилизирует ситуацию в команде. Когда мы подписали Эстебана на три года, то получили волну критики, но теперь все понимают, что мы сделали правильный выбор. Фернандо и Эстебан всё больше дополняют друг друга. Гонку выиграл Эстебан, но все видели, как выкладывался Фернандо.

Команда тоже сделала всё возможное. Фернандо исключительно хорош. Нужно признать, все мы немного волновались, подписывая с ним контракт, но он великолепно проводит сезон, делает всё, что нужно для команды. В борьбе с Хэмилтоном он знал, как действовать, чтобы помочь Эстебану остаться впереди», — цитирует Проста Canal Plus.

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