Ален Прост — про Окона: теперь все понимают, что мы сделали правильный выбор

Советник команды «Альпин», четырёхкратный чемпион мира Ален Прост остался доволен работой команды на Гран-при Венгрии и первой победой Эстебана Окона.
«Я счастлив за Эстебана. У него трудно складывалась первая половина сезона, но, выиграв свой первый Гран-при, вы переходите в другое измерение. Теперь у него есть ценный опыт, сейчас он знает, что можно стартовать с восьмой строчки и выиграть гонку. Эта гонка поможет ему на будущих Гран-при. Эта победа стабилизирует ситуацию в команде. Когда мы подписали Эстебана на три года, то получили волну критики, но теперь все понимают, что мы сделали правильный выбор. Фернандо и Эстебан всё больше дополняют друг друга. Гонку выиграл Эстебан, но все видели, как выкладывался Фернандо.
Команда тоже сделала всё возможное. Фернандо исключительно хорош. Нужно признать, все мы немного волновались, подписывая с ним контракт, но он великолепно проводит сезон, делает всё, что нужно для команды. В борьбе с Хэмилтоном он знал, как действовать, чтобы помочь Эстебану остаться впереди», — цитирует Проста Canal Plus.
- 2 августа 2021
-
15:10
-
15:10
-
14:24
-
12:56
-
12:41
-
11:39
-
11:30
-
10:56
-
10:13
-
09:38
-
00:52
-
00:05
- 1 августа 2021
-
23:54
-
23:50
-
23:50
-
23:13
-
23:02
-
23:02
-
22:54
-
22:48
-
22:44
-
22:37
-
22:33
-
22:23
-
22:11
-
22:09
-
22:04
-
21:49
-
21:41
-
21:21
-
21:17
-
21:07
-
20:28
-
20:17
-
20:08