Штайнер ответил на критику Ральфа Шумахера в свой адрес

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на критическое сообщение в своей адрес от бывшего пилота Формулы-1 Ральфа Шумахера, которое он оставил после слов Штайнера о его племяннике Мике Шумахере. Гюнтер ранее заявил, что Мику пора бы прекратить попадать в аварии. Ральф впоследствии сообщил, что удивлён подобному высказыванию руководителя «Хааса». По его мнению, Гюнтеру следовало бы вначале поговорить с самим гонщиком и лишь потом общаться со СМИ.



«Я веду дела так, как считаю нужным. И не собираюсь спрашивать ни Ральфа, ни кого бы то ни было ещё, как мне делать свою работу. Я лишь сказал, что у Мика были слишком много аварий, которых можно было избежать. Но, повторюсь, одно можно сказать наверняка — я управляю своей командой так, как хочу. Ведь если не быть честным по отношению к самому себе и своему пилоту, успеха просто не дождёшься», — приводит слова Штайнера F1-Insider.

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