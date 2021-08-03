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Ферстаппен: абсолютно уверен, что я быстрее Хэмилтона

Ферстаппен: абсолютно уверен, что я быстрее Хэмилтона
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о соперничестве с «Мерседесом», заявив, что считает себя быстрее гонщика немецкой команды Льюиса Хэмилтона.

«Было много просто сумасшедших моментов, которые стоили нам большого количества очков. Конечно, «Мерседес» — очень быстрая команда, но мы никогда не сдадимся. Сейчас нужно будет сосредоточиться и продолжать работать. Посмотрим, как всё закончится.

Отставание от Хэмилтона на 8 очков? Это разочаровывает, конечно. Но я знаю, что после перерыва буду продолжать бороться. Надеюсь, моя машина будет конкурентоспособной. Убеждён, что могу ездить быстрее, чем кто-либо другой. И я абсолютно уверен, что быстрее Льюиса. Мне нравится так думать. А если бы это было не так, я лучше бы остался дома.

Мне кажется, что в начале этого года наши болиды были определённо на одном уровне. Теперь «Мерседес» снова немного впереди, и мы должны сделать всё, чтобы наверстать упущенное. Тогда я смогу изменить ситуацию», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news со ссылкой на De Telegraaf.

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