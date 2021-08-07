Марко: у Лоусона есть способности для выступлений в Формуле-1

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко оценил перспективы новозеландского гонщика Лиама Лоусона.
«Он очень приземлённый и работоспособный парень. Если Лоусон допускает ошибку, то он её признаёт. В этом сезоне был элемент невезения, например, дисквалификация с первого места в спринте в Монако. То ли ошибся он, то ли команда. Но это не связано с его скоростью, он провёл отличную гонку.
Он амбициозен и работает с инженерами. Если он видит где-то слабое место, то работает, пока не решит проблему. Но самое потрясающее — то, как он быстро переключается между Формулой-2 и DTM. У него невероятная скорость и контроль машины. Он работает на симуляторе, так что у нас есть возможность оценить, как он будет выступать в машине Формулы-1.
После сентября мы оценим ситуацию. Лиам стабильно был в группе лидеров в Формуле-3 и Формуле-2, а в DTM показал, что он может стабильно бороться и с опытными пилотами. Способности для выступлений в Формуле-1 у него есть. Вопрос в том, когда это случится», — приводит слова Марко PlanetF1.
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