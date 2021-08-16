Организаторы Гран-при Бразилии запросили о переносе даты проведения этапа в сезоне-2021, сообщает Motorsport Week. В настоящий момент этап на «Интерлагосе» запланирован на 7 ноября, однако промоутеры Гран-при рассчитывают перенести гонку на 14 ноября, чтобы она прошла во время национального праздника — Дня провозглашения Республики.
Как сообщили промоутеры, это позволило бы значительно повысить приток доходов от проведения Гран-при Формулы-1. Кроме того, трасса будет готова принять до ста процентов зрителей, если будет достигнут должный уровень вакцинации.
В настоящий момент Бразилия остаётся в так называемом «красном списке» Великобритании.
Официальный календарь гонок второй половины сезона-2021:
Гран-при Бельгии — 29 августа
Гран-при Нидерландов — 5 сентября
Гран-при Италии — 12 сентября
Гран-при России — 26 сентября
Гран-при Турции — 3 октября
Гран-при Японии — 10 октября
Гран-при США — 24 октября
Гран-при Мехико (Мексика) — 31 октября
Гран-при Сан-Паулу (Бразилия) — 7 ноября
Свободный слот — 21 ноября
Гран-при Саудовской Аравии — 5 декабря
Гран-при Абу-Даби — 12 декабря
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