Прославленный итальянский мотогонщик Валентино Росси станет отцом. Известен уже и пол ребёнка — как сообщил в своём «инстаграме» сам Росси, он и его спутница Франческа София ждут девочку.

Фото можно посмотреть на официальной странице Валентино Росси в «Инстаграме».

В начале августа Росси сообщил, что принял решение завершить карьеру в мотогонках. Ранее сообщалось, что Валентино после завершения карьеры перейдёт в чемпионат WEC. Росси уже участвовал в гонках на выносливость в серии Blancpain Endurance в 2012 году. Последние два года Росси участвовал в гонках «12 часов Абу-Даби», где одержал две победы в категории GTE-Am. Ожидается, что Росси в случае перехода в WEC может получить поддержку со стороны «Феррари». Потенциально он может оказаться в одном из экипажей «Феррари» в категории гиперкаров в 2023 году.