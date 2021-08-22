«Угадайте, какую скорость развил». Киркоров совершил заезд на трассе «Сочи Автодрома»

Российский певец Филипп Киркоров посетил «Сочи Автодром», где принял участие в заезде. Об этом рассказал сам Филипп на своей официальной странице в «Инстаграме».



«Получил заряд бодрости и адреналина на трассе «Сочи Автодрома». Часто меня спрашивают, когда я всё успеваю и где беру вдохновение? Обожаю скорость! Иногда может казаться, что машина без тормозов выигрывает гонку. Угадайте, до какой отметки я развил скорость», — написал Киркоров.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Филиппа Киркорова в «Инстаграме».

Ранее Международная автомобильная федерация сообщила, что финальный этап серии WTCR 2021 года может пройти в России на «Сочи Автодроме». Соревнования запланированы на 27 и 28 ноября.