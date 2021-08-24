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Стало известно, за счёт чего двигатель «Феррари» станет мощнее

Стало известно, за счёт чего двигатель «Феррари» станет мощнее
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«Феррари» во время летнего перерыва серьёзно поработала над тем, чтобы сделать болид быстрее. Ранее сообщалось, что обновления должны подготовить к Гран-при России в конце сентября. Как информирует La Gazzetta dello Sport, итальянская команда предстанет в скором времени с двигателем, получившим обновления, которые позволят ему высвободить дополнительно около десяти лошадиных сил.

Согласно источнику, дополнительную мощность двигатель получит за счёт новых горюче-смазочных материалов Shell. Кроме того, у команды есть планы по оптимизации системы ERS, что позволит пилотам гоночного коллектива Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу использовать больше мощности на каждом круге и, таким образом, быстрее двигаться по трассе.

Догнать «Мерседес» и «Ред Булл», как сообщает издание, в команде едва ли надеются, но побороться за третье место в Кубке конструкторов считают вполне возможным.

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