Шульмейстер: Хэмилтон — не злой гений, просто самый опытный чувак в грядке

Известный российский гонщик Борис Шульмейстер поделился своим мнением о различиях между претендентами на чемпионство в Формуле-1 — Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.
«Хэмилтон — не злой гений, он не хочет делать плохо, он просто самый опытный чувак в грядке. Он знает все треки и где можно обгонять. Вот такого не хватает Максу Ферстаппену.
Например, на Гран-при Великобритании были два инцидента с участием Хэмилтона — с Ферстаппеном и Леклером. Было видно, что Льюис понимает: в том месте обогнать невозможно. Либо он понимал, что внешнюю линию занимать нельзя. Он очень хорошо знает этот автодром. А ребята решили, что надо лезть в любую открытую дырку. Один доехал до отбойников, второй потерял машину, но смог её отловить и финишировать, слава богу», — заявил Шульмейстер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.
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