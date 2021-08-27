Формула-1. Гран-при Бельгии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 27 августа, на автодроме «Спа-Франкоршам» в Спа состоятся пятничные тренировки 12-го этапа сезона-2021 Формулы-1 — Гран-при Бельгии. Первая сессия свободной практики стартует в 12:30 по московскому времени, вторая начнётся в 16:00.
После 11-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин пока не набрал ни одного очка и занимает 20-ю позицию.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Бельгии Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Бельгии Формулы-1
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