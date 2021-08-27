Леклер рассказал об обновлении мотора «Феррари»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал об обновлении двигателя, которое команда планирует подготовить ближе к концу сезона.

«Когда оно будет? Не могу сказать. Я знаю, что ожидается обновление, которое затронет гибридную составляющую мотора. Но мы ещё не знаем, когда привезём его», — приводит слова Леклера Racing News 365.

Ближайший этап Формулы-1, Гран-при Бельгии, пройдёт с 27 по 29 августа.

В общем зачёте пилотов Шарль Леклер занимает седьмое место, имея в активе 80 очков. В лидерах находится пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На счету британца 195 очков. Гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен со 187 очками занимает второе место. Третьим идёт пилот «Макларена» Ландо Норрис, на его счету 113 очков.