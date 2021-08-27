Ферстаппен: трасса в Бельгии не слишком нам подходит. Может, пойдёт дождь

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал об ожиданиях в преддверии Гран-при Бельгии. Этап Формулы-1 в Спа пройдёт с 27 по 29 августа.

«Они («Мерседес». — Прим. «Чемпионата») были быстры в Венгрии и будут быстры здесь. Исторически это не самая удобная для нас трасса — из-за длинных прямых. Мы немного прибавили в смысле максимальной скорости, но ещё не достигли вершины.

Посмотрим, как будут развиваться события. Надо учитывать и погоду. Может, пойдёт дождь», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

В личном зачёте сезона-2021 Макс Ферстаппен занимает второе место, уступая восемь очков лидеру Льюису Хэмилтону («Мерседес»). Нидерландский гонщик одержал пять побед в 11 гонках и ещё трижды поднимался на подиум.