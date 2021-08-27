Мик Шумахер посвятил специальный дизайн шлема 30-летию дебюта отца в Формуле-1

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер использует специальный дизайн шлема на Гран-при Бельгии Формулы-1. Необычный дизайн Мик посвятил 30-летию дебюта своего отца Михаэля в Формуле-1, которое также состоялось на трассе «Спа-Франкоршам». В честь юбилея в раскраске шлема Мика использован практически такой же дизайн, который был у Михаэля в 1991 году. Особенно заметно сходство при взгляде сзади (где шлем раскрашен в цвета немецкого флага) и сверху (где размещены звёзды на синем фоне).

Посмотреть фото можно в инстаграм-аккаунте команды «Хаас».

На Гран-при Бельгии 1991 года Михаэль в составе команды «Джордан» показал седьмой результат в квалификации и вышел после старта на пятую позицию, однако тут же сошёл из-за отказа сцепления.