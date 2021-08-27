Кими Райкконен едва не разбил машину на въезде на пит-лейн на Гран-при Бельгии. Видео

Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен чуть было не разбил автомобиль в ходе первой тренировки Гран-при Бельгии, который проходит на трассе в Спа-Франкоршам с 27 по 29 августа. Финский гонщик не избежал опасного заноса, но всё же смог сохранить контроль над машиной.

Права на видео принадлежат компании Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Формулы-1.

После 11 этапов сезона-2021 41-летний Кими Райкконен занимает 17-е место в личном зачёте, опережая своего напарника Антонио Джовинацци, сына семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера и россиянина Никиту Мазепина. На счету финна два очка. Кими — чемпион мира 2007 года, он до сих пор является последним чемпионом в составе «Феррари».