Формула-1. Гран-при Бельгии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 28 августа, на стационарной трассе «Спа-Франкоршам» в Спа состоится третья свободная практика двенадцатого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2021 — Гран-при Бельгии. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.
После одиннадцатого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает 20-ю позицию.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке:
Формула-1. Гран-при Бельгии. Онлайн-трансляция третьей практики
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