Ферстаппен возглавил протокол 2-й тренировки ГП Бельгии, он и Леклер разбили машины

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат во второй тренировочной сессии Гран-при Бельгии Формулы-1. Его время — 1.44,472. В самом конце сессии Макс разбил машину. Вторым стал Валттери Боттас («Мерседес»), уступивший 0,041 секунды. Замкнул тройку напарник Боттаса Льюис Хэмилтон.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер также разбил машину во второй половине сессии. Он показал 18-е время. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял 19-е место.

Гран-при Бельгии. Вторая тренировка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.44,472

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,041

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,072

4. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,481

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,493

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,708

7. Эстебан Окон («Альпин») +0,830

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,864

9. Ландо Норрис («Макларен») +0,914

10. Серхио Перес («Ред Булл») +0,932

11. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,045

12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,286

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,317

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,495

15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,646

16. Николас Латифи («Уильямс») +1,726

17. Джордж Расселл («Уильямс») +2,193

18. Шарль Леклер («Феррари») +2,364

19. Никита Мазепин («Хаас») +2,863

20. Мик Шумахер («Хаас») +3,057