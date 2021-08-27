Ферстаппен прокомментировал свою аварию во второй тренировке Гран-при Бельгии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бельгии. Голландец показал лучшее время во втором сеансе свободных заездов, но разбил машину незадолго до конца часовой сессии.



«Я просто потерял контроль над задней частью машины. Возникла сильная избыточная поворачиваемость. Я сделал всё, чтобы избежать аварии, но, к сожалению, врезался в стену. В целом день сложился хорошо. Мы были довольны тем, как складывались тренировки, но ещё есть что доработать. Считаю, что это позитивное начало уик-энда.



Мы ничего не меняли в машине в вопросе угла атаки крыльев. Я был доволен тем, что у меня есть. Но, конечно, нам есть над чем поразмыслить, например, о прогнозе погоды. Трудно сказать, что будет в дождь, потому что мы ещё не попробовали свои силы на мокром асфальте. Но будет интересно», — приводит слова Макса Ферстаппена GPBlog.