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Мазепин, дважды опередивший Шумахера, рассказал об ощущениях от нового шасси

Мазепин, дважды опередивший Шумахера, рассказал об ощущениях от нового шасси
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, получивший новое шасси на Гран-при Бельгии, поделился впечатлениями от пятничных тренировок. В обеих сессиях Мазепин опередил Мика Шумахера.

«Ощущения от машин были хорошими. Условия сегодня оба раза были следующими: поначалу было мокро, но недостаточно для использования промежуточных шин, так что мы потеряли немного рабочего времени. Но в сухих условиях ощущения от болида были хорошими, и я с нетерпением жду субботы. Здесь нелегко подобрать баланс для пилотирования, но сегодня мы были не слишком далеко от идеального.

Это был непростой день, но при этом я получал наслаждение от прохождения «Красной воды» на полном газу и от разгона до более чем 320 км/ч на прямой, это было здорово!» — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».

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