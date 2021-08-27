Льюис Хэмилтон пожаловался на кочку в «Красной воде»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бельгии.



«В «Красной воде» очень кочковатый участок, это немного испортило сессию. Не знаю, есть ли там новый слой асфальта, но сейчас там появилась огромная кочка, которую действительно ощущаешь задницей. Но, уверен, ситуацию исправят. Думаю, это как-то связано с селевыми потоками, ливнями или чем-то подобным.



Трасса очень сложная. Утром мы искали баланс, а после обеда изменили его. Можно быть быстрее в первом и третьем секторах, но стать медленнее во втором — или наоборот. Довольно сложно найти верный баланс.



В целом день прошёл нормально. Сессии короткие, так что мы не получили много информации. По крайней мере, вторая тренировка проходила на сухой трассе, и мы проехали какое-то количество кругов. Но ночью нам предстоит работа, чтобы постараться улучшить машину», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RaceFans.