Что видит гонщик Ф-1 в «Красной воде»? Эффектное видео с камеры на шлеме Алонсо

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в своём «инстаграме» видеозапись с камеры из шлема Фернандо Алонсо, установленной туда перед тренировкой Гран-при Бельгии. Видео позволяет увидеть трассу так, как её видят гонщики во время прохождения круга.



На видео можно заметить, насколько сильно трясёт автомобиль во время прохождения круга на различных неровностях поверхности трассы.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

Ранее такую камеру уже использовали с Юки Цунодой на тренировках Гран-при Эмилии-Романьи.



Во время тестов 2019 года подобные камеры опробовали Кими Райкконен и Даниэль Риккардо, а с недавнего времени такой вариант используется в телетрансляциях гонок Формулы-Е.