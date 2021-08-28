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Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при Бельгии, Мазепин — 19-й

Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при Бельгии, Мазепин — 19-й
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В Спа завершилась третья свободная практика Гран-при Бельгии. Лучший результат по итогам заезда показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал его напарник Серхио Перес. Третье время у Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-е время, уступив пять десятых секунды своему напарнику Мику Шумахеру, у которого 15-й результат.

Гран-при Бельгии. Третья тренировка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.56,924
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,947
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,072
4. Ландо Норрис («Макларен») +1,585
5. Эстебан Окон («Альпин») +1,989
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,281
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +2,400
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,512
9. Джордж Расселл («Уильямс») +2,568
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,689
11. Валттери Боттас («Мерседес») +2,884
12. Николас Латифи («Уильямс») +3,057
13. Даниэль Риккардо («Макларен») +3,532
14. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +3,825
15. Мик Шумахер («Хаас») +4,345
16. Шарль Леклер («Феррари») +4,446
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +4,586
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +4,588
19. Никита Мазепин («Хаас») +4,868
20. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +7,458.

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