Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при Бельгии, Мазепин — 19-й

В Спа завершилась третья свободная практика Гран-при Бельгии. Лучший результат по итогам заезда показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал его напарник Серхио Перес. Третье время у Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-е время, уступив пять десятых секунды своему напарнику Мику Шумахеру, у которого 15-й результат.

Гран-при Бельгии. Третья тренировка



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.56,924

2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,947

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,072

4. Ландо Норрис («Макларен») +1,585

5. Эстебан Окон («Альпин») +1,989

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,281

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +2,400

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,512

9. Джордж Расселл («Уильямс») +2,568

10. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,689

11. Валттери Боттас («Мерседес») +2,884

12. Николас Латифи («Уильямс») +3,057

13. Даниэль Риккардо («Макларен») +3,532

14. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +3,825

15. Мик Шумахер («Хаас») +4,345

16. Шарль Леклер («Феррари») +4,446

17. Юки Цунода («Альфа Таури») +4,586

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +4,588

19. Никита Мазепин («Хаас») +4,868

20. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +7,458.