Квалификация Гран-при Бельгии Формулы-1 прервана после серьёзной аварии Норриса

В настоящее время проходит квалификация двенадцатого этапа сезона-2021 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Бельгии. Этап принимает стационарная трасса «Спа-Франкоршам» в Спа.
Квалификация была остановлена красными флагами в начале третьего сегмента после того, как в аварию попал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Его болид несколько раз развернуло и выбросило обратно на трассу. Продолжить квалификацию гонщик уже не сможет. При этом Ландо сообщил, что с ним всё в порядке. Перед аварией ряд пилотов призывал остановить сессию из-за сильного дождя.
Фото можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Твиттере».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Бельгии.
После одиннадцатого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, являющийся четвёртым в истории россиянином, выступающим в Формуле-1, пока не набрал ни одного очка и занимает 20-ю позицию.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке:
Формула-1. Гран-при Бельгии. Онлайн-трансляция квалификации
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