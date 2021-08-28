Ландо Норриса доставили в больницу после аварии в квалификации Гран-при Бельгии

Пресс-служба «Макларена» поделилась актуальной информацией по попавшему в аварию во время квалификации Гран-при Бельгии Ландо Норрису.

«После несчастного случая, произошедшего во время квалификации Гран-при Бельгии, Ландо был осмотрен в медицинском центре при автодроме, а затем доставлен в местную больницу для рентгена локтя. Мы продолжим держать вас в курсе по мере поступления новой информации», — говорится в сообщении.

Ландо попал в аварию в третьем сегменте квалификации. Его болид несколько раз развернуло и выбросило обратно на трассу. Продолжить заезд гонщик уже не смог. При этом Ландо сообщил, что с ним всё в порядке. Отметим, перед аварией ряд пилотов призывал остановить сессию из-за сильного дождя.