Леклер объяснил, на что он жаловался после 11-го результата в квалификации ГП Бельгии

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал 11-й результат в квалификации Гран-при Бельгии и своё недовольство по радио тактикой команды во втором сегменте.



«Думаю, в квалификации мы были не так плохи. Возможно, мы рановато выехали на последнюю попытку во втором сегменте. И я был расстроен состоянием шин. Но я должен сказать, что полностью понял выбор команды, как только она объяснила мне причину. Радар показывал, что должен пойти дождь, и всегда трудно знать, пойдёт ли он на пять минут раньше или позже. Сегодня пошёл на пять минут позже. Это жизнь, часть гонок.



В Имоле мы были весьма сильны на мокрой трассе, а здесь — менее сильны. Думаю, в третьей практике у нас были серьёзные проблемы со скоростью. Но к квалификации мы немного отыгрались. В гонке будет сложно. Ключом будет вообще не совершать ошибок, а там посмотрим, где мы окажемся», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.