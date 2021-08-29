Серхио Перес разбил болид перед стартом Гран-при Бельгии и не примет участия в гонке

Пилот австрийской команды «Ред Булл» Серхио Перес не примет участия в гонке Гран-при Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1».
По пути на стартовую решётку мексиканец попал в аварию, не справившись с управлением на мокрой трассе, и разбил болид.
Фото можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Твиттере».
После одиннадцатого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Российский пилот американской команды «Хаас» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает в общем зачёте 20-е место.
Начало гонки было запланировано на 16:00 по московскому времени, однако было перенесено минимум до 16:15. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
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